Цена удешевленного флагмана Samsung Galaxy Note 10 Lite упала на 13 тысяч рублей

Galaxy Note10 Lite оснащен Super AMOLED дисплеем на 6,7 дюймов с разрешением FullHD+. Сердцем смартфона выступил процессор Exynos 9810. Аппарат получит энергоемкий аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт, что позволяет зарядить устройство в течении часа. Удешевленный флагман оборудован 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ внутренней.

Напомним, что в обычное время модель продается за 39 999 рублей, тогда как сейчас она доступна за 26 799. В других интернет-магазинах стоимость смартфона начинается от 34 тысяч рублей и достигает 39 тысяч. Приобрести Samsung Galaxy Note 10 Lite со скидкой можно по этой ссылке.