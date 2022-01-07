Цены флагманских Samsung Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra утекли в сеть за месяц до анонса

Поблагодарить за это, как всегда, стоит интернет-инсайдеров. За последние годы они научились получать подобную секретную информацию сильно раньше официальных презентаций.

За Galaxy S22 в версии 8/128 Samsung попросит 912 евро (78 тыс рублей), а за версию 8/256 ГБ — 963 евро (83 тыс рублей). Galaxy S22+ 8/128 обойдётся уже в 1119 евро (96 тыс рублей), а модификация на 8/256 ГБ чуть дороже — в 1170 евро (100 тыс рублей).

Что логично, самым дорогим будет модель Galaxy S22 Ultra. Версия смартфона с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной будет стоить 1430 евро (123 тыс рублей), а версия на 16/512 ГБ — 1544 евро (133 тыс рублей).

Напомним, что анонс линейки ожидается либо в конце января, либо в начале февраля. При этом в основу смартфонов должен лечь чип Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 2200, в зависимости от региона.