Цены флагманских смартфонов Google Pixel 8 и 8 Pro стали известны за две недели до анонса

Интересно, что базовая модель Pixel 8 будет стоить дороже предшественника, в то время как цена Pixel 8 Pro сохранится на уровне предыдущего поколения Pixel 7 Pro.

Pixel 8 предложат в трёх цветовых решениях. Смартфон будет оснащён экраном с частотой обновления 60 Гц и 120 Гц, заменяя 90 Гц предыдущего поколения.

Основой для новинки станет фирменный процессор Google Tensor G3, дополненный 8 ГБ оперативной памяти. Основная камера на 50 Мп будет дополнена ультрашироким датчиком на 12 Мп и поддержкой макрофокуса.