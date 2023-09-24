Цены флагманских смартфонов Google Pixel 8 и 8 Pro стали известны за две недели до анонса

Цены флагманских смартфонов Google Pixel 8 и 8 Pro стали известны за две недели до анонсаЕсть как хорошая, так и плохая новость
Камила Войцеховска раскрыла американские цены на ожидаемые смартфоны Google Pixel 8 и 8 Pro.
Интересно, что базовая модель Pixel 8 будет стоить дороже предшественника, в то время как цена Pixel 8 Pro сохранится на уровне предыдущего поколения Pixel 7 Pro.
Pixel 8 предложат в трёх цветовых решениях. Смартфон будет оснащён экраном с частотой обновления 60 Гц и 120 Гц, заменяя 90 Гц предыдущего поколения.
Основой для новинки станет фирменный процессор Google Tensor G3, дополненный 8 ГБ оперативной памяти. Основная камера на 50 Мп будет дополнена ультрашироким датчиком на 12 Мп и поддержкой макрофокуса.
Фронтальная камера имеет разрешение 10,5 Мп. Стоимость новинки будет стартовать от $699, что на $100 больше стартовой цены Pixel 7.
Что же до Pixel 8 Pro, его отличительной особенностью будет 12 ГБ оперативной памяти. Процессор тот же, что и у базовой модели — Tensor G3. Экран будет поддерживать частоту от 1 Гц до 120 Гц.
Ультраширокий датчик на 12 Мп будет заменён на 48-мегапиксельный. Также добавится телеобъектив с разрешением 48 Мп и 5-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера также будет иметь разрешение 10,5 Мп.
Напомним, что официальная презентация серии Pixel 8 запланирована на 4 октября.