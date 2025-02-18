Цены Huawei Mate 70 Pro в РФ оказались ниже, чем на заказ в маркетплейсе из Китая

Его цена в сети М.Видео-Эльдорадо составит 109 999 рублей за 12 Гб оперативной памяти и 512 Гб основного хранилища — это дешевле, чем при заказе из Китая.

Mate 70 Pro получил камеру XMAGE с 1.5 млн спектральных каналов, регулируемой диафрагмой f/1.4–4.0 и функцией живых фото на базе ИИ.

Основная камера дополняется 48-мегапиксельным телемакро и 40-мегапиксельным ультрашироким модулем.

Смартфон защищен стеклом Kunlun Glass 2-го поколения и имеет пыле- и водозащиту по стандартам IP68 и IP69.

Также заявлена стойкость к падениям, превышающая стандартные показатели в 20 раз. К смартфону, при покупке, подарят умные часы Huawei Watch GT 5 Pro.