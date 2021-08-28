Цены и объём памяти всех вариантов iPhone 13 рассекречены до премьеры

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Цены и объём памяти всех вариантов iPhone 13 рассекречены до премьерыНо пока это инсайдерская информация
По инсайдерской информации, грядущий iPhone 13, премьера которого ожидается в сентябре, будет дороже iPhone 12. На цены влияет и дефицит компонентов, из-за чего производители подняли их стоимость, и новые варианты в линейке iPhone 13.
Как сообщает источник со ссылкой на информацию, приведённую изданием MyDrivers, под «новыми» имеются в виду модели iPhone 13 Pro и 13 Pro Max с 1 ТБ встроенной памяти. Отмечается также, что известны предварительные цены на все версии всех моделей «тринадцатого» айфона в соотношении со встроенной памятью.
Цены и объёмы памяти таковы:
iPhone 13 mini (4 ГБ ОЗУ):
- 64 ГБ – $850;
- 128 ГБ – $925;
- 256 ГБ – $1050.
iPhone 13 (4 ГБ ОЗУ):
- 64 ГБ – $970;
- 128 ГБ – $1050;
- 256 ГБ – $1170.
iPhone 13 Pro (6 ГБ ОЗУ):
- 128 ГБ – $1310;
- 512 ГБ – $1620;
- 1 ТБ – $2050.
iPhone 13 Pro Max (6 ГБ ОЗУ):
- 128 ГБ – $1435;
- 512 ГБ – $1745;
- 1 ТБ – $2175.
Подчёркивается, что это ориентировочная информация, точная — будет приведена самой Apple.