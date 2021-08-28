Цены и объём памяти всех вариантов iPhone 13 рассекречены до премьеры

Как сообщает источник со ссылкой на информацию, приведённую изданием MyDrivers, под «новыми» имеются в виду модели iPhone 13 Pro и 13 Pro Max с 1 ТБ встроенной памяти. Отмечается также, что известны предварительные цены на все версии всех моделей «тринадцатого» айфона в соотношении со встроенной памятью.

Цены и объёмы памяти таковы:

iPhone 13 mini (4 ГБ ОЗУ):

64 ГБ – $850;

128 ГБ – $925;

256 ГБ – $1050.

iPhone 13 (4 ГБ ОЗУ):

64 ГБ – $970;

128 ГБ – $1050;

256 ГБ – $1170.

iPhone 13 Pro (6 ГБ ОЗУ):

128 ГБ – $1310;

512 ГБ – $1620;

1 ТБ – $2050.

iPhone 13 Pro Max (6 ГБ ОЗУ):

128 ГБ – $1435;

512 ГБ – $1745;

1 ТБ – $2175.

Подчёркивается, что это ориентировочная информация, точная — будет приведена самой Apple.