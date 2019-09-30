Цены на флагманские смартфоны от Google рухнули почти в два раза

Так, Google Pixel 3 можно купить за 500 долларов вместо обычных 800, а Google Pixel 3 XL отдают по цене в 600 долларов вместо изначальных 900. При этом что самое интересное, бюджетные модели Google Pixel 3a и 3a XL никак не изменились в цене и как и прежде продаются за 400 и 480 долларов соответственно. Вероятнее всего, скидка имеет временный характер, а учитывая, что она еще и очень щедрая, то желавшие купить себе третье поколение Google Pixel явно должны всерьез задуматься о том, чтобы сделать это прямо сейчас.

Напомним, что судя по имеющимся данным, работать Google Pixel 4 будет на базе Snapdragon 855. Отличительной особенностью нового устройства должна стать система датчиков, расположенная на фронтальной панели, которая на территории России, однако, работать не будет.