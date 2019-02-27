Цены на флагманские смартфоны Samsung, Huawei, Google и Apple стремительно взлетели с 2017 года

Компании Samsung и Huawei шокировали многих, представив смартфоны Huawei Mate X за 2600 долларов и Samsung Galaxy Fold за 1980 долларов. Издание Bloomberg решило посмотреть, насколько подорожали флагманы ведущих производителей с 2011 года.

Результаты оказались впечатляющими. В 2011 году нормальной ценой флагманского Android-смартфона было 600 долларов, да и iPhone 4s стоил от 650 долларов.

Стремительный рост цен начался в 2017 году, флагманы давно преодолели психологическую отметку в тысячу долларов. В «приличных» рамках удержался лишь Google с фирменными смартфонами. Первый Pixel стоил 650 долларов, а самый дорогой Pixel 3 XL прошлого года стоит немногим больше 1000 долларов. Самый дорогой не складной флагман Samsung текущего года, Galaxy S10+, обойдётся в 1600 долларов, а iPhone XS — в 1450 долларов.