Цены на Samsung Galaxy S10 достигли рекордного минимума накануне анонса Galaxy S20

Так, было установлено, что наиболее востребованным смартфоном компании в прошлом году стал Samsung Galaxy A50 64GB, тогда как вторым по популярности был признан Samsung Galaxy S10e 6/128GB. Также в данный список попали такие мобильные устройства компании, как Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy A10 и Samsung Galaxy S10 8/128GB.

В ходе исследования эксперты изучили динамику стоимости популярных моделей компании прошлого года, выяснив, что цены на Samsung Galaxy S10 достигли рекордного минимума, причем случилось это накануне анонса Galaxy S20. Так, если в начале продаж стоимость S10 составляла порядка 62 тыс рублей, то в течение года средняя цена стремительно снижалась, упав до минимальной отметки в 44,6 тыс рублей буквально в первой половине февраля.

Упала стоимость и “младшей” версии в линейке, а именно Samsung Galaxy S10e. Если ранее его цена достигала 52 тыс рублей, то сейчас его стоимость упала до 35 тыс рублей. Что касается Samsung Galaxy S10+, то его стоимость также упала с 71 тыс рублей до 50 тыс рублей.