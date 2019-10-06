Телефоны
Сегодня 06:37
Цены на всю линейку Google Pixel 4 были слиты в сеть
Анонс устройств ожидается 15 октября
Начало продаж новых флагманов компании Google еще не началось, а в сети уже появились данные о цене устройств. Так, инсайдер Эван Бласс на своей странице в Twitter поделился утечкой о стоимости Google Pixel 4 и Pixel 4 XL.
Согласно утекшим данным, Pixel 4 с памятью на 64 ГБ будет стоить 789 долларов, а версия на 128 ГБ — 901 доллар. Pixel 4 XL с минимальной памятью на 64 ГБ можно купить за 901 доллар, тогда как модификация на 128 ГБ обойдется в 1022 доллара. Отметим, что ранее говорилось о стоимости новых флагманских смартфонов от 820 и 1127 евро, что заметно выше, чем указано в актуальных данных.
Ожидается, что Google официально анонсирует флагманы Pixel 4 и Pixel 4 XL уже 15 октября текущего года.
Самое читаемое