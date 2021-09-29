Цены первых флагманов Google на собственном процессоре компании «слили» в сеть до анонса

Полноценный же анонс смартфонов так и не состоялся. По последним данным, провести соответствующую презентацию должны в октябре. Но несмотря на то, что до старта мероприятия ещё есть время, в сети появились сведения о стоимости всех модификаций Pixel 6 и Pixel 6 Pro.

Источником утечки стал неназванный европейский перевозчик, сообщает GSMArena.

Что же касательно цен, то за Pixel 6 на 8/128 и 8/256 ГБ попросят 550 и 650 евро (46,6 тыс и 55,1 тыс рублей) соответственно. Если же говорить о Pixel 6 Pro, то эта версия будет предлагаться в версиях на 12/128, 12/256 и 12/512 ГБ. И уже их стоимость составит 900, 1000 и 1100 евро (76,4 тыс, 84,8 тыс и 93,3 тыс рублей) соответственно.

Напомним, что в основу всех версий Pixel 6 (в том числе и Pro) ляжет чип Google Tensor, производством которого занимается Samsung. Отличия между «младшим» и «старшим» Pixel будет заключаться в размере дисплея и количестве камер в основном блоке.