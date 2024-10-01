Цены почти как на Ali: CDEK.Shopping объявил цены смартфонов Redmi Note 14 с доставкой из Китая

Модели можно заказать с доставкой из Китая в Россию, и цены сопоставимы с теми, что предлагают китайские онлайн-магазины.

Стоимость младшей модели Redmi Note 14 стартует от 20 000 рублей, Redmi Note 14 Pro — от 25 000 рублей, а флагманский Redmi Note 14 Pro+ обойдётся в 33 000 рублей. Также в продажу поступили обновленные наушники Redmi Buds 6 за 4300 рублей.

Все модели оснащены мощными процессорами, яркими OLED-дисплеями с частотой обновления 120 Гц и большими аккумуляторами.

Особое внимание привлекает Pro+ с батареей на 6200 мАч и быстрой зарядкой на 90 Вт. Доставка занимает около 14 дней, оплата возможна любой картой российского банка.