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Опубликовано 01 октября 2024, 02:15
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Цены почти как на Ali: CDEK.Shopping объявил цены смартфонов Redmi Note 14 с доставкой из Китая

Неожиданно и приятно
CDEK.Shopping объявила цены на новые смартфоны серии Redmi Note 14, которые Xiaomi представила совсем недавно.
Цены почти как на Ali: CDEK.Shopping объявил цены смартфонов Redmi Note 14 с доставкой из Китая
© CDEK.Shopping

Модели можно заказать с доставкой из Китая в Россию, и цены сопоставимы с теми, что предлагают китайские онлайн-магазины.

Стоимость младшей модели Redmi Note 14 стартует от 20 000 рублей, Redmi Note 14 Pro — от 25 000 рублей, а флагманский Redmi Note 14 Pro+ обойдётся в 33 000 рублей. Также в продажу поступили обновленные наушники Redmi Buds 6 за 4300 рублей.

Все модели оснащены мощными процессорами, яркими OLED-дисплеями с частотой обновления 120 Гц и большими аккумуляторами.

Особое внимание привлекает Pro+ с батареей на 6200 мАч и быстрой зарядкой на 90 Вт. Доставка занимает около 14 дней, оплата возможна любой картой российского банка.

Источник:CDEK.Shopping
Автор:Булат Кармак
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