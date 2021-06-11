Цены всех моделей iPhone 13 раскрыли за несколько месяцев до анонса

Источником утечки стали китайские инсайдеры, пишет MyDrivers. Для начала стоит отметить, что текущей осенью нас ждут четыре новые модели: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max.

Цена младшей модификации будет начинаться от 700 долларов (50 тыс рублей), а самый дорогой новый iPhone будет продаваться за 1600 долларов (114,5 тыс рублей). Это iPhone 13 Pro Max с 1 ТБ постоянной памяти.