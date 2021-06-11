Цены всех моделей iPhone 13 раскрыли за несколько месяцев до анонса

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Цены всех моделей iPhone 13 раскрыли за несколько месяцев до анонсаПолучилась даже слишком ранняя утечка
До анонса нового поколения iPhone — iPhone 13 — осталось ещё несколько месяцев. Apple лишь успела показать iOS 15, на которой и будет базироваться обновлённая линейка. Но несмотря на всё это, в сети уже появились цены всех моделей iPhone 13.
Источником утечки стали китайские инсайдеры, пишет MyDrivers. Для начала стоит отметить, что текущей осенью нас ждут четыре новые модели: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max.
Цена младшей модификации будет начинаться от 700 долларов (50 тыс рублей), а самый дорогой новый iPhone будет продаваться за 1600 долларов (114,5 тыс рублей). Это iPhone 13 Pro Max с 1 ТБ постоянной памяти.
Ожидается, что iPhone 13 и 13 mini получат по 4 ГБ оперативной памяти, а iPhone 13 Pro и 13 Pro Max — по 6 ГБ.
Презентация нового поколения смартфонов Apple ожидается в сентябре.