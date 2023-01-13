Часть характеристик iPhone 16 Pro рассекретили задолго до премьеры

По словам инсайдера, у этой модели айфона останется порт USB-C, что противоречит слухам о лишении этой модели и даже линейки в целом всех разъёмов. Минимальный объём флеш-памяти в iPhone 16 Pro составит 256 ГБ, максимальный — 2 ТБ.

Кроме того, LeaksApplePro сообщил, что iPhone 16 Pro получит улучшенную камеру с основным датчиком движения на 48 Мп. При этом Apple займётся модернизацией не аппаратной части камеры, а программной.

Касательно стоимости, инсайдер уверен, что iPhone 16 Pro будет не дороже аналогичных моделей в линейке iPhone 15.