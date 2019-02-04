Часть компании Meizu отдадут государству

В честь Китайского нового года глава компании Meizu Хуан Чжан (Huang Zhang), он же Джек Вонг (Jack Wong), в открытом письме сотрудникам и поклонникам бренда раскрыл подробности о будущем производителя.

Компания перейдёт на систему смешанного владения. В результате, Meizu станет частично государственной компанией. Одним из основных собственников станет SASAC — комитет по контролю и управлению государственным имуществом.

Обычно схема используется в обратном направлении. Чтобы сделать госпредприятия более эффективными, их частично приватизируют. Изначально SASAC предложила схему для обратного процесса, частичной национализации, для компаний, попавших в сложную финансовую ситуацию в связи с замедлением китайской экономики. Одной из первых этой схемой решила воспользоваться Meizu.