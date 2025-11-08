Часть смартфонов Xiaomi получат новую прошивку HyperOS 3 на Android 15

По информации портала XiaomiTime, компания уже распространила внутренние версии HyperOS 3 для нескольких устройств, включая Redmi Note 13 5G, Redmi Note 12T Pro, Xiaomi K50 Ultra, Xiaomi K60, Xiaomi K60 Pro, Xiaomi K60 Ultra, Poco F5 Pro, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi Civi 2, Xiaomi Civi 3, Xiaomi Mix Fold 2, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12S Ultra и Xiaomi Pad 6 Pro.

Прошивка для Redmi Note 13 5G, в частности, сборка OS3.0.0.2.VNQMIXM, близка окончанию бета-тестирования, значит скоро выйдет стабильная версия.

Однако, модели из списка выше не получат никаких дополнительных существенных обновлений, в том числе версию HyperOS 3.1 и переход на Android 16. Поддержка этих устройств будет ограничена только обычными обновлениями безопасности.

Важно отметить, что HyperOS 3 на базе Android 15 не будет доступна ни для каких устройств, кроме перечисленных в списке моделей, — все остальные получат прошивку на базе Android 16. Это фактически исключает возможность будущих обновлений для этих моделей и предыдущих поколений.