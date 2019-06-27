Часы Apple Watch спасли американку 87 лет в ДТП

В новом поколении смарт-часов Apple Watch Series 4 появилась функция «Обнаружение падения». Она уже не раз спасала жизнь пользователям. Очередная такая история произошла в американском городе Кеннебанк штата Мэн.

Как сообщил местный телеканал News Center Maine, 87-летняя жительница Кеннебанка Дотти Уайт (Dotty White) попала в автомобильную аварию по дороге домой из продуктового магазина.

Сразу после инцидента она не смогла достать смартфон и вызвать службу спасения, но смарт-часы Apple Watch на её руке смогли определить удар при ДТП как падение и активировали стандартную для таких случаев процедуру вызова экстренной помощи.

Часы набрали запланированные на такой случай номера сына пенсионерки, который был во Флориде, а также дочерей в Массачусетсе и Мэне, так что семья старушки узнала, что с ней что-то случилось и точное место происшествия. В результате, ближайшая дочь смогла приехать сразу после ДТП. Пенсионерка получила несколько серьёзных переломов и была рада, что часы помогли вызвать помощь.