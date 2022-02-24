Чьей копией окажется следующий флагман Xiaomi Poco F4 GT

По данным интернет-инсайдеров, смартфон окажется ничем иным, как переименованным Redmi K50 Gaming, который компания представила чуть ранее. Он также будет базироваться на чипе Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm и иметь 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления до 120 Гц.

Оперативной памяти во флагмане будет от 8 до 12 ГБ, а постоянной — от 128 до 256 ГБ. При этом ёмкость аккумулятора смартфона составит 4700 мАч (при 120 Вт быстрой зарядке).

На данный момент нет точных сроков анонса Poco F4 GT. Но ожидается, что случится это уже в самое ближайшее время.