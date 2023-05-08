Чехлы Galaxy Z Flip 5 раскрыли внешний вид новой раскладушки Samsung

Не так давно были утечки фотографий, предположительно, официального прозрачного чехла для телефона, раскрывающие некоторые детали дизайна, такие как увеличенный внешний экран и боковой сканер отпечатков пальцев.

Теперь же появились свежие рендеры чехла Galaxy Z Flip 5 в ярких цветах, показывающие, как могут выглядеть разноцветные чехлы на телефоне.