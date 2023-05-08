Чехлы Galaxy Z Flip 5 раскрыли внешний вид новой раскладушки Samsung

Чехлы Galaxy Z Flip 5 раскрыли внешний вид новой раскладушки SamsungВыглядят они, конечно, ярко
Ожидаемый Samsung Galaxy Z Flip 5 продолжает вызывать интерес и дискуссии вокруг своего дизайна и функциональности.
Не так давно были утечки фотографий, предположительно, официального прозрачного чехла для телефона, раскрывающие некоторые детали дизайна, такие как увеличенный внешний экран и боковой сканер отпечатков пальцев.
Теперь же появились свежие рендеры чехла Galaxy Z Flip 5 в ярких цветах, показывающие, как могут выглядеть разноцветные чехлы на телефоне.
Отметим, что инсайдеры продолжают делиться слухами о дизайне нового складного флагмана Samsung. Так, некоторые из них утверждают, что половина телефона будет чёрного цвета. Якобы внешний дисплей будет сливаться с этой панелью в выключенном состоянии.
Ожидается, что Galaxy Z Flip 5 представят уже в августе 2023 года, в рамках традиционной презентации Galaxy Unpacked. Вместе с данной моделью корейская корпорация представит и новое устройство в линейке Galaxy Z Fold.