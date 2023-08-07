Чехлы iPhone 15 Pro показали интересное отличие новинки от прошлой модели

Одной из ключевых особенностей, которую раскрыли чехлы для устройства, стало отсутствие традиционного выключателя звука. Вместо него предполагается наличие новой кнопки действия, аналогичной кнопке Action на Apple Watch Ultra.

Данная информация подтверждается утечками от MajinBuOfficial, который опубликовал фотографии чехлов для iPhone 15 Pro.

На изображениях видно, что вместо выреза для выключателя звука присутствует меньшая кнопка. Это указывает на то, что традиционная кнопка переключения звуковых режимов может быть заменён.

При этом стоит отметить, что новая кнопка действия будет многофункциональной. Пользователи смогут настроить её для различных действий, таких как включение/выключение звука, доступ к камере, фонарику, переводчику и даже голосовым заметкам.

Напомним, что анонс линейки iPhone 15 ожидается уже в следующем месяце — в сентябре.