Чем Apple заменит «чёлку» в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max

Так, оба устройства, ожидаемо, представят осенью 2022 года вместе с iPhone 14 и 14 Max. При этом, по словам специалиста, как минимум iPhone 14 Pro и 14 Pro Max получат круглый вырез вместо «чёлки».

Возможно, это будет одной из отличительных особенностей, которую Apple будет использовать для продвижения более дорогих моделей iPhone. В то же время свежие данные противоречат предыдущим сведениям, согласно которым все варианты iPhone 14 получат прямоугольный вырез со скруглёнными углами.

Напомним, что ранее стало известно об отказе Apple от модели iPhone mini. На её замену в 2022 году придёт Max-версия базового iPhone. При этом теперь размеры экрана будут распределены «симметрично»: 6,1 дюйма в iPhone 14 и 14 Pro, в то время как iPhone 14 Max и 14 Pro Max получат 6,7-дюймовые дисплеи.