Чем будет отличаться флагманский смартфон OnePlus 12 от прошлой модели

Чем будет отличаться флагманский смартфон OnePlus 12 от прошлой моделиКак минимум, камерой
Ожидается, что OnePlus 12 будет представлен уже в декабре 2023 года.
По данным инсайдеров, новинка получит тройной модуль основной камеры. Первые слухи гласили о комбинации 50 + 50 + 64 Мп. Однако свежие инсайды говорят о том, что один из датчиков будет 48-мегапиксельным с апертурой f/2.
По предварительным данным, новый датчик Sony будет сравним по производительности с Sony IMX989. Его меньший размер будет компенсирован двухслойной конструкцией, что улучшит чувствительность.
Новый датчик работает в паре с OIS и будет использовать вычислительные возможности Snapdragon 8 Gen 3 для фотографии.
Кроме того, 64-мегапиксельный телеобъектив, предположительно с 3-кратным оптическим зумом, сможет похвастаться ещё лучшим качеством в условиях низкой освещенности.