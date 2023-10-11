Чем будет отличаться флагманский смартфон OnePlus 12 от прошлой модели

По данным инсайдеров, новинка получит тройной модуль основной камеры. Первые слухи гласили о комбинации 50 + 50 + 64 Мп. Однако свежие инсайды говорят о том, что один из датчиков будет 48-мегапиксельным с апертурой f/2.

По предварительным данным, новый датчик Sony будет сравним по производительности с Sony IMX989. Его меньший размер будет компенсирован двухслойной конструкцией, что улучшит чувствительность.

Новый датчик работает в паре с OIS и будет использовать вычислительные возможности Snapdragon 8 Gen 3 для фотографии.

Кроме того, 64-мегапиксельный телеобъектив, предположительно с 3-кратным оптическим зумом, сможет похвастаться ещё лучшим качеством в условиях низкой освещенности.