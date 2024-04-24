Чем флагманские Xiaomi 15 будут лучше Android-конкурентов

Инсайдер Йогеш Брар утверждает, что именно эти смартфоны дебютируют с передовым Snapdragon 8 Gen 4.

Это значит, Xiaomi 15 потенциально станет первым смартфоном со Snapdragon 8 Gen 4. Следующими в очереди, по слухам, идут OnePlus 13 и iQOO 13.

В отличие от США, где придется ждать до начала 2025 года выпуск Galaxy с новым чипом, Xiaomi обещает презентацию уже в октябре 2024-го на Snapdragon Summit. Главный сюрприз – переход Qualcomm на процессорное ядро собственного дизайна Oryon.

Тесты показывают, что Oryon даже превосходит многие настольные процессоры в производительности и при этом энергоэффективнее.