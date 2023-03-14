Чем iPhone лучше Android-смартфонов

Так, например, устройства на базе iOS получают обновления системы быстрее и с меньшими трудностями по сравнению с Android-девайсами. Это связано с тем, что производителям Android приходится адаптировать ОС для каждого устройства, что занимает больше времени.

Также и разработчики приложений, как правило, раньше выпускают новые версии своих программ для iOS из-за большого количества смартфонов семейства Android.

В материале также подчёркивается, что iPhone лучше защищены благодаря ограничениям в самой операционной системе, чего нельзя сказать об устройствах на базе Android.

Отметили эксперты и то, что развитая экосистема устройств Apple также способствует быстрому и лёгкому переключению между устройствами. В том числе общему буферу обмена и функции Handoff, которая позволяет пользователям продолжать начатые задачи на других гаджетах.