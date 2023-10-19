Чем на самом деле оказалась проблема выгорания экрана в iPhone 15

По сообщениям вендора, проблема не аппаратная, то есть выгорания пикселей не было, а программная. Тот дефект, с которым столкнулись пользователи, называется «эффектом остаточного изображения», когда на дисплее сохраняются контуры интерфейса ОС и приложений. Именно последнее обновление решило эту проблему.

Но не только в iPhone 15 Pro и наблюдалось «выгорание», и в итоге было исправлено. Исправления пришли также на iPhone 14 и 13.