Чем на самом деле оказалась проблема выгорания экрана в iPhone 15

18:19, 19 октября 2023
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Чем на самом деле оказалась проблема выгорания экрана в iPhone 15Проблема оказалась программной
Apple выпустила обновление для iOS 17.1, благодаря которому в iPhone 15 Pro удалось решить проблему выгорания экрана. Но в Apple также объяснили, что на самом деле выгорания не было.
По сообщениям вендора, проблема не аппаратная, то есть выгорания пикселей не было, а программная. Тот дефект, с которым столкнулись пользователи, называется «эффектом остаточного изображения», когда на дисплее сохраняются контуры интерфейса ОС и приложений. Именно последнее обновление решило эту проблему.
Но не только в iPhone 15 Pro и наблюдалось «выгорание», и в итоге было исправлено. Исправления пришли также на iPhone 14 и 13.