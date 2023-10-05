Чем на самом деле отличаются между собой Google Pixel 6, 7 и 8

Недавно был представлен Pixel 8, который стоит на $100 дороже своих предшественников Pixel 7 и Pixel 6. Основное отличие Pixel 8 заключается в улучшенном программном обеспечении.

В то время как Pixel 7 обещает поддержку пять лет обновлений безопасности и три года крупных апдейтов Android, Pixel 8 предлагает семь лет подобных обновлений.

Камеры в Pixel 8 остались такими же, как в Pixel 7 и Pixel 6: 50-мегапиксельная основная камера и 12-мегапиксельная ультраширокая.

Однако Pixel 8 получил улучшенную 10-мегапиксельную фронтальную камеру. Внутри Pixel 8 работает новый процессор Google Tensor 3, хотя его реальное улучшение по сравнению с Tensor 2 (в Pixel 7) и Tensor (в Pixel 6) ещё предстоит оценить.

Что касается аккумулятора, то Pixel 8 имеет ёмкость 4575 мАч, что находится между Pixel 7 (4355 мАч) и Pixel 6 (4614 мАч).

В то же время Pixel 8 поддерживает более высокую частоту обновления экрана в 120 Гц, в отличие от 90 Гц у Pixel 7, и предлагает более быструю беспроводную зарядку.