Чем недорогой Google Pixel 6a лучше флагманского Pixel 6 Pro

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Чем недорогой Google Pixel 6a лучше флагманского Pixel 6 ProСложно представить, чтобы подобное было возможно в мире iPhone
Несмотря на то, что релиз Pixel 6a намечен лишь на конец июля, в Сети уже можно найти немало видео с распаковкой девайса.
В одном из таких роликов можно увидеть сравнение работы сканера отпечатка пальцев Pixel 6a с другим смартфоном Google — флагманским Pixel 6 Pro. И, как ни странно, в среднебюджетной модели данная функция работает быстрее.
С учётом того, что недорогой телефон поискового гиганта работает на предрелизной версии ОС, данный результат оказывается ещё более интересным.
Правда, сама Google неоднократно заявляла, что использует в Pixel 6a модифицированный датчик сканера отпечатка пальцев. Возможно, этим и объясняется «прокаченная» скорость его работы.
Напомним, что помимо среднебюджетной модели, IT-гигант также затизерил два полноценных флагмана — Pixel 7 и 7 Pro.