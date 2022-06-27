Чем недорогой Google Pixel 6a лучше флагманского Pixel 6 Pro

В одном из таких роликов можно увидеть сравнение работы сканера отпечатка пальцев Pixel 6a с другим смартфоном Google — флагманским Pixel 6 Pro. И, как ни странно, в среднебюджетной модели данная функция работает быстрее.

С учётом того, что недорогой телефон поискового гиганта работает на предрелизной версии ОС, данный результат оказывается ещё более интересным.

Правда, сама Google неоднократно заявляла, что использует в Pixel 6a модифицированный датчик сканера отпечатка пальцев. Возможно, этим и объясняется «прокаченная» скорость его работы.

Напомним, что помимо среднебюджетной модели, IT-гигант также затизерил два полноценных флагмана — Pixel 7 и 7 Pro.