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Чем новый Realme 9i 5G будет отличаться от обычного 9i, кроме поддержки новых сотовых сетей

И дело не только в поддержке 5G
Уже несколько дней, как известна дата анонса нового бюджетника Realme — Realme 9i 5G. Устройство должны показать уже 18 августа. Но чем данная модель будет отличаться от обычного 9i?
Чем новый Realme 9i 5G будет отличаться от обычного 9i, кроме поддержки новых сотовых сетей

В первую очередь, это конечно поддержка мобильных сетей пятого поколения. Отсюда вытекает и следующее отличие — платформа, которая легла в основу смартфона. Если Realme 9i 4G основывается на Snapdragon 680, то 5G-версия устройства получит уже Dimensity 810.

В остальном отличий вроде бы не наблюдается. Здесь также будет использоваться 6,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. Оперативной памяти в устройстве будет от 4 до 6 ГБ и постоянной от 64 до 128 ГБ.

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Основная камера в Realme 9i 5G будет тройной, главный модуль в ней будет на 50 Мп. Фронтальная — 8 Мп. Ёмкость аккумулятора приличная — 5000 мАч. Есть поддержка быстрой 18 Вт зарядки.

Источник:GSMArena
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