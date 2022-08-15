Чем новый Realme 9i 5G будет отличаться от обычного 9i, кроме поддержки новых сотовых сетей

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Чем новый Realme 9i 5G будет отличаться от обычного 9i, кроме поддержки новых сотовых сетейИ дело не только в поддержке 5G
Уже несколько дней, как известна дата анонса нового бюджетника Realme — Realme 9i 5G. Устройство должны показать уже 18 августа. Но чем данная модель будет отличаться от обычного 9i?
В первую очередь, это конечно поддержка мобильных сетей пятого поколения. Отсюда вытекает и следующее отличие — платформа, которая легла в основу смартфона. Если Realme 9i 4G основывается на Snapdragon 680, то 5G-версия устройства получит уже Dimensity 810.
В остальном отличий вроде бы не наблюдается. Здесь также будет использоваться 6,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. Оперативной памяти в устройстве будет от 4 до 6 ГБ и постоянной от 64 до 128 ГБ.
Основная камера в Realme 9i 5G будет тройной, главный модуль в ней будет на 50 Мп. Фронтальная — 8 Мп. Ёмкость аккумулятора приличная — 5000 мАч. Есть поддержка быстрой 18 Вт зарядки.