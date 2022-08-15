Чем новый Realme 9i 5G будет отличаться от обычного 9i, кроме поддержки новых сотовых сетей

В первую очередь, это конечно поддержка мобильных сетей пятого поколения. Отсюда вытекает и следующее отличие — платформа, которая легла в основу смартфона. Если Realme 9i 4G основывается на Snapdragon 680, то 5G-версия устройства получит уже Dimensity 810.

В остальном отличий вроде бы не наблюдается. Здесь также будет использоваться 6,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. Оперативной памяти в устройстве будет от 4 до 6 ГБ и постоянной от 64 до 128 ГБ.