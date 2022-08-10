Чем опасна зарядка смартфона под подушкой

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Чем опасна зарядка смартфона под подушкойХоть оно и так ясно, что так делать не стоит
Правильная зарядка смартфонов — очень важный аспект ухода за устройством. И о том, почему не стоит пополнять аккумулятор телефона, когда он находится под подушкой, рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
По словам эксперта, это не просто нежелательный сценарий, а даже опасный. Всё дело в том, что девайс продолжает работать даже в выключенном состоянии и при этом выделяет тепло. А потому его зарядка под подушкой может привести к нежелательным последствиям: возгоранию и, порой, взрыву.
Вместе с тем Кузьменко уточнил, что оставленный на ночь на зарядке аппарат не пострадает. Связано это с тем, что контроллер заряда ограничивает избыточный ток, отключая подачу питания по достижении ста процентов. Но если оставлять устройство на проводе на длительное время, данная деталь может сломаться.