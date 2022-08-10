Чем опасна зарядка смартфона под подушкой

Хоть оно и так ясно, что так делать не стоит

Правильная зарядка смартфонов — очень важный аспект ухода за устройством. И о том, почему не стоит пополнять аккумулятор телефона, когда он находится под подушкой, рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.