Чем опасно произносить паспортные данные рядом со смартфоном

Об этом предупредил россиян директор департамента корпоративного бизнеса ESET в России и СНГ Антон Пономарёв. По словам Пономарёва, часто пользователи не фотографируют свои персональные данные, закрывают от приложений данные о местоположении, список контактов и другую чувствительную информацию. Но большинство недооценивает риск подключения вредоносных приложений к микрофону и прослушки жертвы.

Понять, есть ли на вашем устройстве хакерские приложения, можно по настройкам смартфона. Если увидели, что к микрофону получило доступ приложение без иконки или с неизвестным названием, это явный признак шпионского ПО.

«Часто пользователи из соображений безопасности не фотографируют свои персональные данные, например, номера паспортов, банковских карт или пин-коды, но могут в какой-то ситуации проговорить их вслух. Утечка такой информации позволяет мошенникам в считанные минуты провернуть незаконные операции с финансами, а также несанкционированные действия по регистрации в тех или иных сервисах от лица жертвы», — объяснил эксперт и призывал пользователей быть более внимательными к этому моменту.