Чем опасны бесплатные приложения для вашего смартфона

Специалист посоветовала проверять приложения, даже если они скачиваются в официальных сервисах — Google Play и App Store. Опасность бесплатных приложений, в том, что среди них распространяются как потенциально опасные, так и те, через которые распространяются вирусы.

Приложения должны соответствовать описанию и скриншотам интерфейса, у них должны быть правильно оформленные файлы и специальные иконки.

«Все разработчики всегда советуют загружать бесплатные приложения только в официальных магазинах, поскольку таким образом снижается опасность получить вредоносное ПО или подвергнуться атаке мошенников», — подчеркнула Ильичева.