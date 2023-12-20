Чем отличается работа смартфонов с 8, 12 и 16 ГБ оперативной памяти на практике

Недавнее исследование, проведенное на примере смартфонов с 8, 12 и 16 ГБ оперативной памяти, раскрывает значительные различия в их работе.

Смартфоны с 8 ГБ оперативки, как показывает практика, испытывают трудности при многозадачности. В ходе тестирования, включающего работу с 16 приложениями и 4 играми, устройства с таким количеством памяти часто закрывали приложения в фоновом режиме.

В то же время, смартфоны с 12 ГБ оперативной памяти демонстрируют заметно лучшую производительность. Они способны удерживать большее количество приложений в фоновом режиме, обеспечивая более плавную и стабильную работу.

Смартфоны с 16 ГБ оперативной памяти, как ожидалось, показывают наилучшие результаты. Они легко справляются с многозадачностью, сохраняя высокую скорость работы даже при использовании большого количества приложений и игр одновременно.

Это делает их идеальным выбором для пользователей, которым необходима максимальная производительность и стабильность.