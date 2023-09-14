Чем отличаются разные модели iPhone 15 друг от друга. И от iPhone 14

Одним из ключевых отличий устройств между собой (и прошлогодними моделями) является цена: базовая модель iPhone 15 стоит $799, в то время как iPhone 14 теперь доступен за $699.

Кроме того, новые модели оснащены портом USB-C вместо проприетарного разъёма Lightning и предлагают функцию Dynamic Island, заменяющую прежний вырез на экране.

Что касается производительности, то iPhone 15 Pro и 15 Pro Max работают на новом чипе A17 Pro, обещая высокую скорость работы и эффективность. В плане дизайна стоит отметить корпус из титана в этих же моделях, что делает их более прочными и лёгкими.

Все модели iPhone 15 оснащены улучшенными камерами с возможностью съёмки в высоком разрешении. Особенно выделяется iPhone 15 Pro Max с новой 5x тетрапризменной зум-линзой.

По времени автономной работы аккумулятора новинки также превосходят предыдущую линейку, особенно модель Pro Max, которая может работать до 29 часов.