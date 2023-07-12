Чем складной Xiaomi Mix Fold 3 нас точно не удивит

Разумеется, фанаты ожидают изменений и апдейтов по всем фронтам: от процессора и экрана до камер и быстрой зарядки. Последний пункт, к сожалению, вряд ли обрадует пользователей.

Судя по данным сертификации 3C, устройство получит поддержку лишь 67-Вт зарядки. А это значит, что новенький аппарат получит аналогичную модели Mix Fold 2 технологию.

Вместе с тем в Сети появилась информация и о том, что новинка оснастят более ёмким аккумулятором, который будет на 300 мАч больше предшественника.

Из прочих утечек стоит отметить два дисплея в Mix Fold 3 (внешний на 6,56” и внутренний на 8,02”). Также девайс будет работать на базе Android 13 с пользовательским интерфейсом MIUI 14.

В основу складного смартфона должен лечь флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти и внутренний накопитель на 1 ТБ.