Чем удивит камера нового OnePlus 10 Pro

Если вы надеялись, что второе поколение камер Hasselblad сделает акцент на аппаратное улучшение камер, то вам придется подождать - за исключением нового ультразума, эти обновления будут в основном программными.

Примечательным является добавление режима съемки под названием RAW Plus, который, как и формат ProRAW от Apple, сочетает в себе преимущества вычислительной фотографии и захвата изображений в формате RAW. OnePlus 9 и 9 Pro предлагали обычный режим RAW, так что это приятное улучшение для тех, кто хочет возиться с RAW-файлами и делать качественную обработку фотографий.

Все три задние камеры можно использовать в обновленном режиме Hasselblad Pro Mode для управления настройками экспозиции и съемки 12-битных RAW-файлов. The Verge особенно оценило интуитивно понятный режим Pro Mode на OnePlus 9 и 9 Pro. Также появился новый ручной режим записи видео под названием Movie Mode. Он предлагает контроль над ISO и выдержкой, а также доступ к формату съемки LOG, который лучше подходит для цветокоррекции после захвата.

В камерах 9 и 9 Pro была реализована цветокоррекция от Hasselblad, и OnePlus продолжает развивать этот аспект сотрудничества. Это должно обеспечить более плавные цветовые градации на изображениях.

Что касается аппаратной части, то здесь используется новая ультраширокоугольная матрица камеры с экстремальным 150-градусным полем зрения. Для более узкого обзора ультраширокий объектив предлагает режим 110 градусов, который уже ближе к OnePlus 9 и 9 Pro.