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Чем удивит камера нового OnePlus 10 Pro

В основном системными улучшениями
Второе поколение камер HasselBlad, которое будет установлено на предстоящих OnePlus 10 Pro привнесет множественные программные улучшения. Некоторые из которых разобрало издание The Verge.
Чем удивит камера нового OnePlus 10 Pro

Если вы надеялись, что второе поколение камер Hasselblad сделает акцент на аппаратное улучшение камер, то вам придется подождать - за исключением нового ультразума, эти обновления будут в основном программными.

Примечательным является добавление режима съемки под названием RAW Plus, который, как и формат ProRAW от Apple, сочетает в себе преимущества вычислительной фотографии и захвата изображений в формате RAW. OnePlus 9 и 9 Pro предлагали обычный режим RAW, так что это приятное улучшение для тех, кто хочет возиться с RAW-файлами и делать качественную обработку фотографий.

Все три задние камеры можно использовать в обновленном режиме Hasselblad Pro Mode для управления настройками экспозиции и съемки 12-битных RAW-файлов. The Verge особенно оценило интуитивно понятный режим Pro Mode на OnePlus 9 и 9 Pro. Также появился новый ручной режим записи видео под названием Movie Mode. Он предлагает контроль над ISO и выдержкой, а также доступ к формату съемки LOG, который лучше подходит для цветокоррекции после захвата.

В камерах 9 и 9 Pro была реализована цветокоррекция от Hasselblad, и OnePlus продолжает развивать этот аспект сотрудничества. Это должно обеспечить более плавные цветовые градации на изображениях.

Что касается аппаратной части, то здесь используется новая ультраширокоугольная матрица камеры с экстремальным 150-градусным полем зрения. Для более узкого обзора ультраширокий объектив предлагает режим 110 градусов, который уже ближе к OnePlus 9 и 9 Pro.

Источник: The Verge
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