Через два месяца после выхода флагманы Samsung Galaxy S23 подешевели в два раза

Причём это произошло через два месяца после релиза. Снижение цен на вторичном рынке коснулось как флагманских моделей, так и базовых.

Среди базовых моделей сильнее всего в цене просела версия на 256 ГБ. Новый Galaxy S23 с максимальным объёмом памяти в Штатах стоит $860, а на вторичном рынке эта модель в среднем стоит на 44,1% меньше. Подешевела и версия Galaxy S23 Plus на 512 ГБ — на 41,6%. Сильнее всех в цене упала премиум-модель Galaxy S23 Ultra на 1 ТБ. Цена этого гаджета снизилась на 52,7%.