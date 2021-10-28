В связи с этим продолжает пользоваться популярностью схема, при которой после выхода устройств выжидается какое-то время, после чего девайсы покупаются со скидкой.

Специалисты iPrice решили провести исследование на эту тему и выяснить, через сколько после выхода iPhone стоят максимально выгодно. Оказалось, что ждать надо не так уж и долго.

Так, на основании показателей прошлых лет, эксперты пришли к выводу, что через 7 месяцев iPhone 13 в версии на 256 ГБ на глобальном рынке подешевеет примерно 7% — до 1012 долларов (71 тыс рублей).

Таким образом, оптимальным временем покупки новых iPhone является примерно спустя полгода после их официальной презентации. Именно тогда происходит наибольшее падение цены на единицу времени.

Напомним, что чуть ранее появилась информация о проблемах Apple с производством новых iPhone 13. Из-за мирового дефицита чипов и полупроводников, компания не сможет выполнить поставленный ранее план в 90 млн смартфонов за последние три месяца 2021 года.