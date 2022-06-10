Через тернии к звёздам: Meizu всё же анонсировала скорый выход флагманского смартфона Meizu 19

Так, по данным авторитетного источника Digital Chat Station, в основу линейки ляжет «более зрелая платформа». Судя по описанию, речь может идти о Snapdragon 8+ Gen 1. При этом запуск флагмана ожидается ориентировочно осенью 2022 года.

Отметим, что ранее в Сети всплыла информация, что Meizu может быть продана китайскому автогиганту Geely.