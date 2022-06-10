Через тернии к звёздам: Meizu всё же анонсировала скорый выход флагманского смартфона Meizu 19

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Через тернии к звёздам: Meizu всё же анонсировала скорый выход флагманского смартфона Meizu 19Остаётся верить и надеяться на лучшее
Если ещё несколько лет назад Meizu вполне могла соревноваться по популярности с той же Xiaomi, то сейчас у компании дела обстоят не самым лучшим образом.
Несмотря на это, Meizu находит в себе силы для анонса всё новых флагманов. Так, например, компания начала тизерить свой следующий топовый смартфон — Meizu 19. И хоть точных сведений об устройстве производитель не сообщил, интернет-инсайдеры приоткрыли завесу тайны.
Так, по данным авторитетного источника Digital Chat Station, в основу линейки ляжет «более зрелая платформа». Судя по описанию, речь может идти о Snapdragon 8+ Gen 1. При этом запуск флагмана ожидается ориентировочно осенью 2022 года.
Отметим, что ранее в Сети всплыла информация, что Meizu может быть продана китайскому автогиганту Geely.