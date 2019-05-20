Четверную камеру Honor 20 Pro протестировали до анонса

У Honor 20 Pro и Honor 20 ожидается четверная камера с немного разной организацией. У Honor 20 Pro главный модуль с датчиком Sony IMX586 имеет разрешение матрицы 48 Мп и апертуру f/1.4, второй модуль — широкоугольный на 16 Мп и апертурой f/2.2, третий — 8 Мп f/2.4 с телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом, а четвёртый на 2 Мп с апертурой f/2.4 специально предназначен для макросъёмки. У Honor 20 основной модуль имеет апертуру f/1.8, а телефото модуль заменен на датчик глубины разрешением 2 Мп.