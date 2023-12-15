Четыре самых продаваемых смартфона в онлайн-магазинах России и их особенности

Четыре самых продаваемых смартфона в онлайн-магазинах России и их особенностиСписок достаточно интересный
Если верить ведущим торговым площадкам, в 2023 году в России наибольшей популярностью пользовались смартфоны стоимостью до 15 тыс рублей.
Лидерами продаж стали модели Xiaomi Poco C40, M5s и M5, а также Xiaomi Redmi 12C, realme C33 и Infinix NOTE 30i.
МТС представил список самых популярных среди своих клиентов смартфонов, включая Infinix SMART 7 HD, Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Redmi 12C, Xiaomi Redmi A2+ и Honor X6. Компании Tele2 и МегаФон также выделились своими лидерами продаж — Xiaomi Redmi 9A и Infinix HOT 30i соответственно.
Xiaomi Redmi 12C — один из лучших бюджетных смартфонов до 10 тыс рублей. Устройство сочетает в себе хороший экран, NFC для оплаты в магазинах и неплохую тыльную 50-мегапиксельную камеру <...> Honor X6 — нечто среднее между Xiaomi Redmi 12C и Redmi 9A, предлагающее неплохие характеристики и отсутствие рекламы, что является преимуществом.
Стоит отметить, что эти модели привлекли внимание покупателей благодаря своему соотношению цены и качества, а также характеристикам, которые соответствуют запросам широкого круга потребителей.