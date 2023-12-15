Четыре самых продаваемых смартфона в онлайн-магазинах России и их особенности

Xiaomi Redmi 12C — один из лучших бюджетных смартфонов до 10 тыс рублей. Устройство сочетает в себе хороший экран, NFC для оплаты в магазинах и неплохую тыльную 50-мегапиксельную камеру <...> Honor X6 — нечто среднее между Xiaomi Redmi 12C и Redmi 9A, предлагающее неплохие характеристики и отсутствие рекламы, что является преимуществом.