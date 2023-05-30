Чиновник приказал осушить водохранилище, чтобы найти потерянный смартфон Samsung

Во время фотосессии, используя свой смартфон Samsung, он неосторожно уронил его в образовавшийся за дамбой водоём. Обычно, когда люди роняют свой смартфон таким образом, они просто мирятся с потерей.

Однако Вишвас был не таков. Он не собирался сдаваться так просто.

Используя свои полномочия государственного чиновника, он первым делом приказал команде ныряльщиков искать телефон. Команда поисковых подводных работ не смогла найти его. Но это не остановило Вишваса.

Он оплатил использование дизельного насоса, чтобы сливать воду из водохранилище в соседний канал. Вишвас утверждал, что получил устное разрешение от другого чиновника для проведения этих действий.

За три дня дизельный насос перекачал около 2 млн литров воды. По словам экспертов, этого объёма достаточно для орошения 6 кв. км сельскохозяйственных угодий.

В конце концов, инспектор смог извлечь утонувший смартфон Samsung. Однако к тому моменту он находился под водой слишком долго и уже перестал работать. Миссия чиновника была остановлена его же коллегой из отдела водных ресурсов.

Раджеша Вишваса отстранили от работы до проведения проверки. При этом он до сих пор утверждает, что не сделал ничего неправильного.