Чип Exynos 2500 от Galaxy S25+ провалил тест Geekbench 6

Опубликовано 06 декабря 2024, 08:251 мин.
Чип Exynos 2500 от Galaxy S25+ провалил тест Geekbench 6Это печально
Флагманский чип Exynos 2500, который должен был составить конкуренцию Snapdragon 8 Elite, снова попал в неприятности.
В базе Geekbench 6 появился прототип Galaxy S25+ с новым процессором, но результаты оказались далеки от ожидаемых.
Exynos 2500 оснащён 10-ядерным CPU с максимальной тактовой частотой 3.3 ГГц. Однако, несмотря на использование передового 3-нм техпроцесса GAA, чип показал значительно более слабые результаты: 2358 баллов в одноядерном тесте и 8211 в многоядерном.
Для сравнения, Snapdragon 8 Elite опережает Exynos 2500 на 37% в одноядерных задачах и на 29% в многоядерных.
Эти результаты делают маловероятным массовое использование Exynos 2500 в Galaxy S25. Скорее всего, Samsung вновь выберет Snapdragon 8 Elite, чтобы избежать негативной реакции пользователей.