Чип Exynos 2500 от Galaxy S25+ провалил тест Geekbench 6

Для сравнения, Snapdragon 8 Elite опережает Exynos 2500 на 37% в одноядерных задачах и на 29% в многоядерных.

Эти результаты делают маловероятным массовое использование Exynos 2500 в Galaxy S25. Скорее всего, Samsung вновь выберет Snapdragon 8 Elite, чтобы избежать негативной реакции пользователей.