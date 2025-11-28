Чип с сюрпризом? Qualcomm заподозрили в оснащении прослушкой Snapdragon 8 Gen 5

По информации 9to5Google, этот процессор обеспечивает непрерывный мониторинг активности пользователей, за что отвечает ИИ-сопроцессор, работающий в режиме реального времени. Это позволяет телефону быстро реагировать на голосовые команды и фиксировать взаимодействие с пользователем. Изначально речь не идёт о шпионаже, но технологию, вероятно, вполне можно использовать и для этого.

Возможности процессора, связанные с искусственным интеллектом, позволяют устройству автоматически активировать голосовых помощников по голосовым запросам. Процессор обрабатывает данные микрофона и датчиков, чтобы интерпретировать намерения пользователя. Производители смартфонов должны интегрировать эту функциональность в выбранные ими ИИ-сервисы.

Чипсет Snapdragon 8 5-го поколения изготовлен по 3-нм техпроцессу и оснащён двумя основными ядрами с частотой 3,8 ГГц и шестью производительными ядрами с частотой 3,2 ГГц. Qualcomm утверждает, что новый чип обеспечивает повышение производительности на 36% по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3, выпущенным в 2023 году.

Одним из первых устройств, использующих новый процессор, стал OnePlus 15R.