Чип Samsung Exynos 2500 окажется энергоэффективнее новейшего Snapdragon 8 Gen 4

Последние данные говорят о том, что новый процессор Exynos 2500 превзойдет по энергоэффективности даже актуальный Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm.

Напомним, что в текущей линейке Galaxy S24 чип Exynos 2400 показал себя достойным конкурентом, а Samsung широко применяет его на большинстве рынков.

Для серии Galaxy S25 ожидается схожая стратегия – Exynos 2500 станет сердцем Galaxy S25 и S25+, за исключением США и Китая, где предпочтение будет отдано Snapdragon 8 Gen 4.

Ключевое преимущество Exynos 2500 — использование передового техпроцесса Samsung 3-нм второго поколения.

В отличие от TSMC, Samsung уже применяет технологию GAA (Gate-All-Around), обеспечивающую значительное повышение энергоэффективности по сравнению с FinFET, используемой в Snapdragon 8 Gen 4.

Ходили слухи об определенных проблемах Snapdragon 8 Gen 4 с энергопотреблением, однако Exynos 2500 тоже не гарантирует отсутствие сложностей.

Ранее Samsung страдала от низкого выхода годных чипов при техпроцессе 3-нм, но есть сведения, что этот показатель удалось поднять до 60%.