Чип Tensor G5 в Pixel 10 оказался на 36% мощнее предшественника после перехода к TSMC

Чип Tensor G5 в Pixel 10 оказался на 36% мощнее предшественника после перехода к TSMCНо все еще заметно отставание от основных конкурентов
По данным утечек, процессор оказался на 36% производительнее Tensor G4, что стало возможным после перехода на более совершенные техпроцессы TSMC, вместо прежнего партнёрства с Samsung.
Тесты проводились на Pixel 10 Pro Fold. В одноядерном режиме Tensor G5 набрал 2276 баллов, в многоядерном — 6175. Это не только явный прирост по сравнению с прошлым поколением, но и небольшое преимущество над Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm.
Однако по сравнению с топовыми решениями — Snapdragon 8 Elite, Dimensity 9400/9500 и Apple A18 — Tensor G5 всё ещё уступает минимум одно поколение.
Архитектура нового чипа — 1+5+2, с одним сверхпроизводительным ядром. Он произведён по второму поколению 3-нм техпроцесса TSMC, а следующая версия — Tensor G6 — уже будет выпускаться по 2-нм технологии.
Pixel 10 Pro Fold, на котором тестировался чип, оснащён 16 ГБ оперативной памяти и работает на Android 16. Несмотря на отставание от флагманов, Google по-прежнему делает ставку не на «гонку гигагерц», а на улучшение пользовательского опыта.