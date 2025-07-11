Чип Tensor G5 в Pixel 10 оказался на 36% мощнее предшественника после перехода к TSMC

По данным утечек, процессор оказался на 36% производительнее Tensor G4, что стало возможным после перехода на более совершенные техпроцессы TSMC, вместо прежнего партнёрства с Samsung.

Тесты проводились на Pixel 10 Pro Fold. В одноядерном режиме Tensor G5 набрал 2276 баллов, в многоядерном — 6175. Это не только явный прирост по сравнению с прошлым поколением, но и небольшое преимущество над Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm.

Однако по сравнению с топовыми решениями — Snapdragon 8 Elite, Dimensity 9400/9500 и Apple A18 — Tensor G5 всё ещё уступает минимум одно поколение.