Чипу Dimensity 9400 предсказали большой успех на рынке

Опубликовано 25 сентября 2024, 12:451 мин.
Чипу Dimensity 9400 предсказали большой успех на рынкеЯкобы платформа выбьет с рынка Snapdragon 8 Gen 4
Аналитики спрогнозировали большой успех компании MediaTek после запуска чипа Dimensity 9400, который, как предполагается, потеснит на рынке даже флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 4, запуск которого ожидается в октябре;, это устройство будет использоваться во многих флагманских телефонах Android.
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MediaTek сообщила, что проведёт мероприятие по запуску чипсета Dimensity 9400 9 октября в Китае. Этот чип будет производиться по 3-нм техпроцессу TSMC и иметь восьмиядерный процессор с ядром Cortex-X925, три ядра Cortex-X4 и четыре Cortex-A7xx. Также сообщается, что чипсет будет иметь графический процессор Immortalis-G925 MC12.
Запуск Dimensity 9400 косвенно связан с презентацией Vivo, которая запустит серию X200 14 октября, оснащённую процессором от MediaTek. Также ожидается, что и серия Find X8 от OPPO получит новый чипсет от MediaTek.
Источник:Android Authority
Автор:Андрей Кадуков