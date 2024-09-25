Чипу Dimensity 9400 предсказали большой успех на рынке

MediaTek сообщила, что проведёт мероприятие по запуску чипсета Dimensity 9400 9 октября в Китае. Этот чип будет производиться по 3-нм техпроцессу TSMC и иметь восьмиядерный процессор с ядром Cortex-X925, три ядра Cortex-X4 и четыре Cortex-A7xx. Также сообщается, что чипсет будет иметь графический процессор Immortalis-G925 MC12.

Запуск Dimensity 9400 косвенно связан с презентацией Vivo, которая запустит серию X200 14 октября, оснащённую процессором от MediaTek. Также ожидается, что и серия Find X8 от OPPO получит новый чипсет от MediaTek.