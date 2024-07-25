Число пользователей, перешедших с Android на iPhone, достигло 5-летнего максимума

В июне 2024 года 17% новых покупателей iPhone пришли с Android-устройств, что почти вдвое больше по сравнению с 10% в июне 2023 года.

Несмотря на кажущиеся хорошие новости для Apple, CIRP считает, что рост числа переходов может быть одной из причин относительно слабых продаж iPhone 15.

Android-пользователи могут искать новое устройство с новой ОС по конкурентной цене, но при этом не нуждаться в самых последних и дорогих моделях Apple. Это может привести к снижению продаж новейших моделей iPhone.

Кроме того, рост числа переходов с Android может указывать на уменьшение количества обновлений среди существующих пользователей iPhone, что ранее было сильной стороной компании.

II квартал 2024 года показал самый высокий процент переходов с Android с 2017 года, когда этот показатель достиг 21%.