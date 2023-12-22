Чистой воды стиль: в сеть слили живое фото флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro с гигантской камерой и 100-кратным зумом

Чистой воды стиль: в сеть слили живое фото флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro с гигантской камерой и 100-кратным зумомЗвучит очень вкусно
Honor готовится представить свой новый флагманский смартфон, Honor Magic 6 Pro, который, согласно утечкам, обладает впечатляющей камерой с 100-кратным зумом.
Недавно в сеть попало живое фото устройства, подтверждающее его уникальные характеристики. В утечке, опубликованной пользователем Weibo, видно, что Magic 6 Pro оснащен тройной камерой, расположенной в форме треугольника.
Верхняя камера, судя по надписи «100x» под ней, является перископическим объективом. Также представлен рендер, который дает более четкое представление о дизайне телефона.
Помимо перископического объектива, ожидается, что в смартфоне будут установлены основной сенсор Omnivision OV50K размером 1 дюйм и 160-мегапиксельный телеобъектив.
Также впереди, в форме таблетки, расположена 3D Time-of-Flight (ToF) камера для распознавания лиц.
Ожидается, что Honor Magic 6 Pro будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 и может даже поддерживать спутниковую связь. Помимо Pro-модели, серия Magic 6, по слухам, включает стандартную версию и модель Porsche Design.