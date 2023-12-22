Чистой воды стиль: в сеть слили живое фото флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro с гигантской камерой и 100-кратным зумом

Недавно в сеть попало живое фото устройства, подтверждающее его уникальные характеристики. В утечке, опубликованной пользователем Weibo, видно, что Magic 6 Pro оснащен тройной камерой, расположенной в форме треугольника.

Верхняя камера, судя по надписи «100x» под ней, является перископическим объективом. Также представлен рендер, который дает более четкое представление о дизайне телефона.