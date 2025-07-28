Читатели GSMArena назвали OnePlus Nord CE5 «худшим смартфоном лета»

Цена устройства стартует от €319, что также вызвало негативную реакцию.

Ненамного лучше дела у более продвинутого OnePlus Nord 5. За его покупку проголосовали лишь 9,6% участников опроса. 44% назвали «железо» недостаточным, а 38,2% — завышенной цену.

В результате обе новинки OnePlus встретили прохладный приём аудитории и рискуют провалиться в продажах.