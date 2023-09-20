Что будет, если Android-смартфон подключить к iPhone 15 по USB-C

Блогеры уже провели соответствующий эксперимент и дали ответ: ничего катастрофического не случится. Ни одно из устройств не выйдет из строя, не взорвётся и даже не станет ругаться на несовместимость.

Авторы YouTube-канала PetaPixel провели тест, подключив iPhone 15 Pro к складному смартфону Samsung.

Результаты оказались интересными: при соединении одно из устройств начинает заряжаться от другого. Однако этот процесс происходит случайным образом.

В одном случае заряд начал отдавать iPhone, а при повторном подключении — Android-смартфон. При этом устройства «не узнают» друг друга как запоминающие устройства, что является плюсом с точки зрения безопасности.

Тем не менее, процесс соединения двух смартфонов всё ещё имеет свои странности. Теоретически, устройство с более низким уровнем заряда должно заряжаться от другого, но на практике это работает непредсказуемо.