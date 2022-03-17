Что будут продавать, если Китай присоединится к санкциям: вышли новые российские смартфоны Inoi

Компания Inoi увеличила производительность смартфонов линейки на 35% за счёт взаимодействия вышеуказанного чипсета и чистой операционной системы Android 11 Go, а скорость обработки изображений увеличилась на 75% в сравнении с устройствами предыдущего поколения.

A22 Lite 16GB — базовый смартфон с 5“ HD IPS экраном 16:9. Встроенная память — 16 Гб, есть возможность расширить до 32 Гб. Объём ОЗУ составляет 1 Гб. Основная камера — 5 Мп, фронтальная — 2 Мп. Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 2,5 мАч.

Inoi A52 Lite 32GB получил 5,5“ FW IPS экран 18:9, встроенную память на 32 Гб с возможностью расширения до 128 Гб, оперативную — на 1 Гб. Устройство оснащено 5 Мп основной и 2 Мп фронтальной камерами. И таким же, как у предыдущей модели, аккумулятором.

Чтобы работа устройства продолжалась как можно дольше, смартфоны оснащены функцией тёмной темы. Она интегрирована во все компоненты системы и продумана таким образом, чтобы элементы интерфейса смотрелись ещё выразительнее. Это помогает продлить время работы смартфона и снижает нагрузку на зрение в тёмное время суток. Тёмная тема включается сразу для всех приложений Google, таких как Календарь и Фото.

Стоимость смартфона Inoi A22 Lite составляет 4990 рублей, Inoi A52 Lite — 5490 рублей.

При этом Inoi — смартфоны российского бренда, а производство всё же контрактное китайское.